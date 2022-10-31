«اتصالات النواب»: الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ تحقق سرعة تنفيذ الخدمة

أشادت لجنة الاتصالات بمجلس النواب بالمشروع القومي الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، والمتمثل في الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

وقال النائب أحمد حته، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن المشروع يستهدف أمن وسلامة المواطن وسرعة تقديم الخدمات الصحية، ويعكس إصرار الدولة على تحقيق مشروع الميكنة والحكومة الذكية، ما سيكون له دور بارز فى القضاء على الكثير من المشكلات الطارئة، عند التعامل مع الأزمات والطوارئ، لافتا إلى أن الشبكة الجديدة تضمن التعامل من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات والدواوين الحكومية بالمحافظات.

الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ إنجاز تاريخي

وأكد «حته» في تصريحات اليوم، أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ يعد إنجازا تاريخيا كبيرا، بالإضافة إلى أنه يمثل نقلة كبرى باستخدام الرقمنة وتكنولوجيا الاتصالات وتسهم في ضمان جودة التعامل مع الأزمات الطارئة، وتقديم الخدمات الصحية للمواطن وتطبيق المعايير الدولية، موضحا أن الشبكة المستحدثة تدعم جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة بأرجاء مصر، بالاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لتحقيق الأمن والخدمات على مستوى الجمهورية.

أقصى درجات التأمين

واضاف عضو اتصالات النواب أن تأكيد الرئيس السيسى، على أن الاتصالات والبيانات المتداولة عبر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، يصعب التدخل فيها أو إعاقتها أو قطعها، الأمر الذي يكشف أهمية الشبكة، ووصولها إلى أقصى درجات التأمين المطلوبة.

وأوضح أن مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمثابة خارطة طريق للتعامل مع الأزمات والطوارئ فى الجمهورية الجديدة وأن التحول الرقمي أحد ركائز الجمهورية الجديدة للتعامل بمعايير ومقاييس عالمية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

وأشار النائب إلى أن الدولة ماضية في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي للوصول إلى مصر الرقمية، والحفاظ على مؤشرات التقدم ومعدلات النمو التي شهدها قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الماضية من خلال العديد من المشروعات في كافة الجالات .