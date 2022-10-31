ضبط هارب من تنفيذ 50 حكما قضائيا بمركز فارسكور في دمياط 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط من ضبط شخص هارب من 50 حكما قضائيا بمركز فارسكور، ضمن حملة مكبرة لتحقيق الانضباط وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون.

ضبط المتهم

كانت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، برئاسة اللواء محمد عنان، تمكنت بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة فارسكور، برئاسة الرائد أحمد موسى، والنقيب حسن نيازي رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بالمركز، من إلقاء القبض على «خ. ا»، هارب من تنفيذ 50 حكما قضائيا، ومطلوب جنائيا داخل مركز فارسكور.

إحالة المتهم للنيابة

وأمر مدير أمن دمياط باتخاذ كل الإجراءات القانوينة اللازمة، وإحالته للنيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار الحملات المستمرة التي تشنها مديرية أمن دمياط لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.