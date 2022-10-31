المنشآت الفندقية: بدء وصول المشاركين في مؤتمر المناخ لشرم الشيخ غدا

قال سامح عبدالمنعم، عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن فنادق شرم الشيخ ستبدأ غدا في استقبال المشاركين بمؤتمر قمة المناخ COP27، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن كافة فنادق المدينة استعدت بنسبة 100% لاستقبال كافة المشاركين بالمؤتمر والذي من المتوقع أن يتجاوز عددهم 30 ألف مشارك.

نسب الحجوزات بشرم الشيخ خلال مؤتمر المناخ

وأضاف لـ «الوطن»، أن نسب الحجوزات بفنادق شرم الشيخ خلال فترة إقامة المؤتمر مرتفعة للغاية، لافتا إلى أن كافة المشاركين بالمؤتمر سيقيمون بفنادق مدينة شرم الشيخ فقط، وتابع: «هناك العديد من السياح الأجانب لديهم حجوزات بفنادق المدينة خلال فترة المؤتمر، وهو ما يرفع نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية بشرم الشيخ خلال النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل».

المؤتمر خير دعاية للمقصد السياحي المصري

وأوضح أن استضافة شرم الشيخ لـ مؤتمر المناخ العالمي يٌمثل خير دعاية للمقصد السياحي المصري حيث أن أنظار العالم ستكون موجهة للمدينة طوال فترة إقامة المؤتمر وهو ما يمثل ترويجا سياحيا للمقاصد المصرية بصفة عامة ولشرم الشيخ بصورة خاصة، موضحا أن المؤتمر يوصل رسالة للعالم بأن مدينة شرم الشيخ قادرة على استضافة مؤتمرات يحضرها عشرات الآلاف من المشاركين ما يضع المدينة في مصاف المدن القادرة على استضافة أكبر المؤتمرات العالمية.

وأكد أن استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ لم تقتصر فقط على الفنادق فالمدينة بأكملها استعدت بشكل تام لاستقبال هذا الحدث، موضحا أن مطار شرم الشيخ الدولي استعد بشكل متميز لاستقبال المشاركين بالمؤتمر وإنهاء إجراءات دخولهم للمدينة في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، أعلنت أن نحو 13 منشأة فندقية بمدينة شرم الشيخ حصلت على شهادات تطبيق الممارسات الخضراء، بجانب 40 مركز للغوص بالمدينة حصلوا على شهادة الزعانف الخضراء Green Fins.