«التنسيقية» تناقش مخالفات البناء ورقابة الأسواق مع أهالي القليوبية

عقد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءا مع أهالي قرية تل بني تميم بمحافظة القليوبية، بمقر جمعية الإمام البخاري، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين حول الحوار الوطني.

البدء في مشروعات الصرف الصحي والغاز الطبيعي والطرق

وعرض النائب محمود بدر، الجهود التي بذلتها الدولة في قرى محافظة القليوبية، مشيرًا إلى البدء في مشروعات الصرف الصحي والغاز الطبيعي والطرق والكهرباء، فضلا عن البدء في بناء مستشفى شبين القناطر المركزي بتكلفة تزيد على المليار جنيه.

وقال «بدر»، إنَّ المواطنين تحملوا أعباء هذا الإصلاح الاقتصادي في ظل الظروف العالمية التي انعكست على الأوضاع الاقتصادية، مستطردا: «ولكن انعكس ذلك فيما بعد على القرى والنجوع في صورة خدمات تم تقديمها للمواطن».

وأكّد أنَّ العاصمة الإدارية لم تكلف ميزانية الدولة جنيها واحدا، وأصبحت قيمة مضافة للدولة المصرية.

إقرار قانون المصالحات في مخالفات البناء

وخلال اللقاء، طالب المواطنون بسرعة إقرار قانون المصالحات في مخالفات البناء، وحل أزمة الأحوزة العمرانية لأنَّها تؤثر بشكل كبير علي أوضاعهم، كما طالبوا بضرورة الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، مؤكّدين وعيهم الكامل بكل المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية وأنَّهم يشاركون في التصدي لها.

يُذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتمّ طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات ‏الجمهورية، إضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين مع كل الاتجاهات. ‏