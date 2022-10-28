محمود بدر عضو التنسيقية: مصر تشهد انفتاحا سياسيا والحوار الوطني فرصة تاريخية

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول الحوار الوطني بقرية طحانوب مركز شبين القناطر، برعاية وحضور النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن التنسيقية ومشاركة الأهالي بدائرة مركز شبين القناطر وعدد من القوى السياسية والأحزاب والمواطنين.

جلسة حوارية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شهد اللقاء جلسة حوارية حول الحوار الوطنى بحضور بعض الأحزاب والسياسيين، بهدف رفع كافة رؤى القوى السياسية والشعبية وبلورتها من خلال توصيات جرى رفعها لمناقشتها ضمن جلسات الحوار الوطني.

الإرهاب طال كل مكان في مصر

قال النائب محمود بدر، في كلمته إن مصر بعد 2013 عانت من ويلات الإرهاب الذي طال كل مكان، ووصل إلى قلب القاهرة والمحافظات وسيناء واجهها المصريون والقيادة السياسية بكل شجاعة، لكنها خلال الفترة الأخيرة بدأت في الانفتاح السياسي.

التنمية والجمهورية الجديدة طوق النجاة للمصريين

أضاف النائب محمود بدر، أن الدولة اتجهت للتنمية والمشروعات العملاقة بعد القضاء على الإرهاب، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لعودته الحضارية وفتح حوار وطني موسع لكل فئات المجتمع من أجل فتح آفاق جديدة للديمقراطية والاستماع إلى كل الآراء دون استثناء أو حجب للوصول لمستقبل أفضل.

وقال النائب إن أهم نتائج الانفتاح السياسي الذي تقوده القيادة السياسة والدولة هو تشكيل لجنة العفو الرئاسي والدعوة للحوار الوطني لسماع مشاكل الناس بمشاركة كافة طبقات المجتمع، مضيفًا أن الرئيس اتخذ القرار الصعب ولم يخشى على شعبيته لكن واجه الأزمة بكل شجاعة وكان المصريين خير سند وتقبلوا الإصلاح بصدر رحب.