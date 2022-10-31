كشف ملابسات تداول مقطع فيديو لتعدي تاجر على شخص من ذوي الهمم بالبحيرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيس بوك»، يظهر تعدي أحد الأشخاص على آخر «من ذوي الهمم»، بالبحيرة، وضبط مرتكب الواقعة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بالتعدي على آخر، بالفحص تبين قيام «صاحب محل - كائن ببندر أبو المطامير بالبحيرة»، بالتعدي على آخر من ذوي المهم مقيم بدائرة المركز.

اعتراف المتهم

وذكرت المعلومات قيام الأخير بالتعرض للمترددين على المحل الخاص به، مما دفع المذكور لطرده من أمام المحل خاصته والتعدي عليه على النحو المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، باستدعاء شقيق المجني عليه، حضر وبرفقته شقيقه واتهم مالك المحل بالتعدي على شقيقه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.