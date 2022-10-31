الأورمان: تسليم أكشاك مجهزة بالبضاعة لذوي الهمم بقرى ونجوع كفر الشيخ

أكد المحاسب السيد مسلم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة كفر الشيخ، أنه بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان بالمحافظة من تسليم 22 كشكا مجهزا بالبضاعة والـ«ديب فريزر» للأشخاص من ذوي الهمم من مختلف فئات ذوي الإعاقة بقري السعادة وبرنبال والعضمة مركز مطوبس، ومنطقة الاستاد مركز قلين، وقرية سنهور مركز دسوق، ومنطقة التبة، ومنطقة البستان، وحي القنطرة، وقرية الحمراوي مركز كفر الشيخ في محافظة كفر الشيخ.

دور مجتمعي فاعل

وتابع، عبر بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه الدولة المصرية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف السيد مسلم، أن القيادة السياسية تعمل علي تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أننا نشهد في العصر الحالي نشهد طفرة حقوقية غير مسبوقة في حقوق الإنسان، كما أصبح ذوي الإعاقة شركاء أساسيون في المجتمع ويستطيعون العيش باستقلالية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية وج!ه بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وحصولهم علي حقهم في التعليم والصحة.

دور كبير للحماية المجتمعية

وأوضح أن تسليم الأكشاك ستعمل على تحسين حياة آلاف الأسر بكفر الشيخ وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي للمحافظة العظيمة ما يغير من وجه الاقتصاد المصري.

ونوه إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جهته، أشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالتعاون الوثيق مع محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.

يذكر أن الجمعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي سلمت حتى الآن عدد 664 كشكا بالقرى الأكثر احتياجًا بقرى ونجوع محافظة كفر الشيخ.