25 طن لحوم من «أورمان كفر الشيخ» للجمعيات الخيرية في رمضان

أكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بمحافظة كفر الشيخ، أن جمعية الأورمان بالمحافظة، سوف تقوم بتوزيع 25 طن لحوم، من الأبقار والجاموس، على الجمعيات الخيرية بقرى ومراكز وعزب الإقليم، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، مطلع الشهر المقبل.

توزيع جغرافي على الجمعيات الخيرية

وأضاف السيد مسلم، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه يتم التنسيق بين مديرية التضامن بالمحافظة، من جانب وبين جمعية الأورمان من جانب آخر، وذلك بهدف تقديم كشوف للجمعيات التي سوف يتم توزيع اللحوم والمساعدات المالية على المواطنين الفقراء، والأولى بالرعاية، والمحتاجين.

تحديد المستهدفين بالجمعيات الخيرية

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إلى أن توزيع اللحوم على الجمعيات الخيرية ، يكون من خلال تحديد الأشخاص المستهدفين، لتوزيع اللحوم عليهم من خلال كراتين، بواقع «2 كيلو لحوم لكل أسرة».

كشوف الجمعيات الخيرية

وأكد «مسلم» على أن كل جمعية تقوم بتفويض ممثل عنها، وذلك لتقديم كشوف بالأسماء المستحقة، وإرسال تلك الكشوف بعد اعتمادها من قبل مديرية التضامن بالإقليم، إلى جمعية الأورمان لبدء صرف اللحوم أو المساعدات، من خلال مندوبين لها على الجمعيات الخيرية.

توجيهات محافظ كفر الشيخ

بينما شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيح، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين يتم توزيع اللحوم عليهم، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.