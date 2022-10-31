نائب رئيس جمعية رجال الأعمال: هدف مبادرة «ابدأ» تحقيق نمو اقتصادي مستدام

أكد فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، أن مبادرة «ابدأ»، تتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية المصرية نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، خاصًة وأن هذه المبادرة كانت بدعم الرئيس السيسي وتحولت من كونها فكرة إلى مبادرة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، متوقعًا في حواره لـ«الوطن»، انفراجة كبيرة في القطاع الصناعي بعد قرار الرئيس بمنح الرخصة الذهبية، فإلى نص الحوار.

ما هي رؤيتك للملتقى الصناعي الذي عقد برعاية وحضور الرئيس السيسي؟

في الحقيقة المستقبل الصناعي في مصر مبشر، خصوصا بعد ملتقى الصناعة الأول والقرارات الجديدة الخاصة بمنح الرخصة الذهبية وتشجيع الرئيس السيسي للمستثمرين وتحفيزهم لإقامة مشروعات جديدة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الأراضي من حيث حق الانتفاع منها أو التمليك وتوقع انفراجة كبيرة في مجال الصناعة بعد قرار الرئيس بمنح الرخصة الذهبية.

وهل هذه القرارات ستفيد فئة معينة من المستثمرين أم الجميع؟

جميع المجالات ستستفيد من هذه القرارات خصوصا التي ستساهم في توفير فاتورة الاستيراد وزيادة الاكتفاء المحلي، لأنها تصب في مصلحة الجميع سواء مصنعين أو مستوردين ورجال الأعمال، والدولة حريصة على الوقوف بجوار الصناعة للنهوض بها، خصوصا أنها قاطرة التنمية، والأهم من ذلك أن الصناعة توفر ملايين فرص العمل للشباب في كافة أنحاء الجمهورية.

وكيف يساهم الملتقى في تحفيز الصناعة؟

الملتقى الأول للصناعة، هام للغاية وأتمنى إقامته سنويا لمتابعة المشروعات والأفكار الجديدة للصناعة، ولدوره الكبير في تحفيز الصناع على الاستثمار بصورة أكبر ومجالات أوسع، ويحفز من خارج مجال الصناعة للدخول فيه، وجميع المشروعات التي تم مناقشتها كانت مهمة وفى الوقت المناسب لدراستها والاهتمام بها، وعلى رأسها زيادة الانتاج.

كيف ترى مبادرة ابدأ؟

في الحقيقة مبادرة «ابدأ»، تتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية المصرية نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، خصوصا وأن هذه المبادرة كانت بدعم من الرئيس السيسي وتحولت من كونها فكرة من مبادرة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكان أحد أهم أهداف المبادرة النهوض بالصناعة المصرية، و رجال الأعمال المصريين أظهروا ثقتهم في تلك المبادرة، وقامت بتحديد المحاور التي ستقوم بالعمل عليها وكانت تطوير الصناعة وتعميق المكون المحلي ودعم المصانع القائمة وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتهدف إلى الاهتمام بتنمية قدرات العنصر البشري وتوفير فرص العمل بالتكامل مع جهود الدولة والمبادرات السابقة.

ما هو رأيك في المجهود الذي قام به أعضاء المبادرة؟

مجهود كبير خلال الفترة الماضية قام به أعضاء هذه المبادرة، والتقوا مسئولي أكثر من 3 آلاف مصنع من المصانع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة أنحاء الجمهورية لمعرفة التحديات التي تواجههم، والمبادرة قامت بتأسيس شركة «ابدأ»، لتنمية المشروعات لتكون الذراع التنفيذي للمبادرة، وتقوم بالعمل من خلال ثلاثة محاور تستهدف القطاع الصناعي بالكامل وهى محور «المشروعات الكبرى، ومحور دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحور البحث والتدريب»، و تم توطين أهم الصناعات وكذلك التكنولوجيا، ويتم حاليا العمل على 64 مشروعا على الأرض، بهدف توفير 16 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية، وكل هذه الانجازات تمت بالفعل وتم الإعلان عنها خلال افتتاح الرئيس السيسي للملتقى الصناعي قبل أيام.