شركة «اللوتس» للاستيراد والتصدير: نتعاون مع «إبدأ» لتوطين الصناعة

قال ياسر محمد من شركة «اللوتس» للاستيراد والتصدير، إنَّ الشركة تستهدف الإعلاء من الصناعة المصرية من خلال الشراكة مع المبادرة الوطنية لتوطين وتطوير الصناعة «ابدأ»، مضيفًا «نحاول الوصول إلى أعلى مستوى بالنسبة للإنتاج والمنتج، كنا نعتمد على خطين، ولكن هذا الوضع تغير إلى ما يفوق الـ60 خط».

توطين الصناعة يستهدف زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل والتصدير

وأضاف ياسر محمد، في تصريحات على هامش مشاركتها في الملتقى الدولي الأول للصناعة: «توطين الصناعة في الوقت الحالي هدفه زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل والتصدير، ومن ثم الارتقاء بالصناعة المصرية».