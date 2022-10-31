«الأبد هو الآن».. تفاصيل معرض فني دولي احتضنته الأهرامات لتنشيط السياحة «صور»

«روح حتحور»، و«بوابة النور»، و«حراس الريح»، والعديد من المجسمات تنتشر بين أحضان أهرامات الجيزة الشامخة، ضمن معرض الفن الدولي في نسخته الثانية، تحت عنوان «الأبد هو الآن» أو «Forever is now»، والذي انطلق في 27 أكتوبر ويستمر حتى 30 نوفمبر المُقبل، لتكشف اندماجاً رائعاً بين الفن المعاصر والتراث القديم، لربط الماضي بالحاضر الذي يستمر للأبد، كما كانت الأعمال الفنية صديقة للبيئة بالتزامن مع انطلاق قمة المناخ الـ 27 في مدينة شرم الشيخ.

وتجسد الأعمال الفنية المعروضة «الخلود والتاريخ والبيئة والأرض»، حيث عّبر الفنانون من خلال المجسدات التي صنعوها من مواد صديقة للبيئة مثل الزجاج، والحجر، والصلب، والرخام، عن خوفهم من الأزمة البيئية وتغير المناخ.

شارك فيه 12 فنانا من 11 دولة

ويأتي ذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، فضلاً عن وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية لمنظمة اليونسكو في مصر، وذلك بمشاركة 12 فناناً من 11 دولة من جميع أنحاء العالم، وهي بريطانيا، والكاميرون، الولايات المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، والسويد، والسعودية، والإمارات وتونس، ومصر.

الترويج للفن المصري القديم

وتنظم شركة «آرت دي إيجيبت» معرض الفن الدولي بمنطقة أهرامات الجيزة، حيث أنّها تهدف إلى الترويج للفن المصري القديم، والتراث الفرعوني، من خلال تنظيم معارض فنية عالمية في المواقع التاريخية الشهيرة بمصر، بحسب نيرفانا أحمد مرشدة فنية بالمعرض، والتي أوضحت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المعرض يهدف إلى دمج الفن المعاصر بالتراث القديم، بهدف إظهار الرابط بين الماضي والحاضر الذي سيستمر للأبد.

المعرض الدولي الأبد هو الآن

وأشارت نيرفانا إلى أنّ «الأبد هو الآن» هو اسم معرض الفن الدولي الموجودة داخل الأهرامات هذا العام، موضحةً أنّ ذلك مشروع أطلقه المصور الفرنسي الشهير «GR» بعد فوزه بجائزة «TED Award 3» عام 2011، والذي تم تنظيمه في عدة دول أخرى أبرزها ريو دي جانيرو بالبرازيل، وفنزويلا بأمريكا الجنوبية، وفرنسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية.

بوستر فرعوني هدية للزوار

وأضافت نيرفانا، أنّه عبارة عن مشروع فني تفاعلي، موضحةً أنّ الفنان الفرنسي «GR» شارك في المعرض الدولي بالأهرامات من خلال تصميم هرم يدخل إليه الزوار ويتم تصويرهم من جانب الوجه ببوستر فرعوني يتم طباعته بالأبيض والأسود ثم يتم عرض الصور على اللوحات الإعلانية أمام الأهرامات.

المعرض يساهم في تنشيط السياحة

وأكدت أنّ المعرض يشارك في تنشيط السياحة بنسبة كبيرة، موضحةً أنّ العام الماضي في النسخة الأولى من المعرض زاره نحو نصف مليون شخص، خصوصاً أنّ هناك الكثير من الزوار يأتون لزيارة المعرض خصيصاً، فضلاً عن الزوار العاديين الذين يتفاجئون بالمعرض ويستمتعون به وبالتصوير أمام مختلف المجسمات.

مجسد «مركب الشمس.. مصدر إلهام»

ويضم المعرض العديد من المجسمات الفنية الرائعة، أبرزها «مركب الشمس.. مصدر إلهام» للفنان الفرنسي جان رينيه وهو أحد أشهر فناني الشوارع، الذي صمم رأس هرم طليقاً بعد فصله عن جسم الهرم وأطلق عليه اسم «تحيات من الجيزة».

مجسد «مدار تحت نفس الشمس»

كما يضم المعرض العديد من المجسمات الفنية الرائعة، التي حرص الزوار على التقاط الصور معها أبرزها «مدار تحت نفس الشمس» للفنان الإسباني أسباي، وهو عبارة عن كرة معدنية ضخمة الحجم، فضية اللون.

«حراس الريح» يجذب الأنظار

ولفت المجسد الفني «حراس الريح» للفنان السعودي محمد الفرج أنظار الزوار، وهو عبارة عن مواسير مصنوعة من مواد عضوية تُشبه البلاستيك، متوجة بسعف النخيل.

«روح حتحور» وتجسيد روح الأنوثة

كما جذب أنظار الزوار أيضاً الأعمال الفنية «روح حتحور» للفنانة الأميركية «ناتالي كلارك» والتي تجسد روح الأنوثة في الحضارة المصرية القديمة.

«بوابة النور» الفاصل بين الحياة والموت

وأيضاً تأتي إلى قائمة الأعمال الفنية، مجسم «بوابة النور» للفنان الإيطالي إميليو فيروا وهي تشبه باب في وسط الصحراء يجسد الخط الفاصل بين عالم الموتى والأحياء.

«أسرار الزمن» كرة وردية اللون

ويأتي مجسد «أسرار الزمن» في صورة كرة غير مكتملة وردية اللون بها مزيج من الحروف والخيوط للفنان الفرنسي تونسي الأصل «إل سيد».

وأخيراً تأتي مجسمات «أهرامات بكلمة أخرى» للفنان المصري أحمد كرلي.