وزير الآثار: اجتماع شهري لتشجيع عمل القطاع السياحي وتحسين مناخ الاستثمار

ترأس أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، الذي يعد الاجتماع الأول للوزير مع اللجنة، بعد توليه مهام منصبه كوزير للسياحة والآثار، وذلك بمقر الوزراة بالزمالك.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة، مؤكدا كامل ثقته في أن تسفر اجتماعات اللجنة عن خطوات من شأنها أن تساهم في تسهيل الإجراءات وتشجيع القطاع السياحي الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في الفترة المقبلة، بما يتماشى مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا، والتي جاء من بينها ضرورة تذليل أي عقبات تواجه القطاع السياحي في مصر.

تعزيز ريادة مصر السياحية

وأكد عيسى، أنّه سيتم عقد الاجتماع شهريا بما يساهم في دفع وتيرة العمل وتنظيم الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، لتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر، بما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية، ويسهم في النهوض بالقطاع السياحي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع ما مرت به صناعة السياحة في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة من تحديات، آملًا في أن تصل الدولة المصرية بهذه الصناعة المهمة والمؤثرة في الاقتصاد المصري لهدفها الاستراتيجي في جذب 30 مليون سائح، مؤكدا أنّ مصر لديها من المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التي تؤهلها في الوصول إلى هذا الهدف.

ولفت إلى أنّه سيتم خلال الفترة المقبلة تحسين جانب العرض وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الهدف، خاصة في ظل توافر جانب الطلب من السائح ووجود أسواق سياحية مستهدفة بشكل كبير، وذلك في ضوء إحدي الدراسات التسويقية التي أجرتها واحدة من الشركات العالمية المتخصصة خلال الفترة الماضية والتي أثبتت نتائجها إمكانية اجتذاب عدد كبير من السائحين المحتملين لزيارة المقصد السياحي المصري ويمكن استقطابهم لزيارة مصر إلى عدة شرائح، واصفة إياهم بأنّ لديهم معرفة بالمقصد السياحي المصري ورغبة في السفر إليه، وحال زيارتهم له من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية جيدا، وأن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء.

وأشار الوزير إلى أنّه من المقرر أن تشهد الفترة القادمة التعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات المعنية بالدولة، وممثلي القطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لإتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري عن طريق مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للمطارات والطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمارات بالقطاع وخاصة لزيادة الطاقة الفندقية وأسطول النقل السياحي في مصر والعمل على تحقيق توزان في التوزيع الجغرافي للمنشآت الفندقية والتوزيع وفقا لدرجات النجومية، على أن يكون وفقا للدراسة الحالية لاتجاهات الطلب، إضافة إلى تحسين تجربة السائح في مصر ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على اعتماد محضر الاجتماع الأول للجنة والذي انعقد في يونيو الماضي، ومناقشة عدد من الموضوعات المهمة، وبينها تلك المتعلقة بالفنادق العائمة ومراسيها.

تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية

وتشكّلت اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.

ويترأس اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وزير السياحة والآثار، وعضوية رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع.

كما تضم اللجنة في عضويتها مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلي الجهات المعنية.