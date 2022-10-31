وزير السياحة: هدفنا خروج COP27 بشكل يليق باسم مصر ويبهر العالم

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إنّ الوزارة تبذل جهودا مضاعفة، في ظل حرصها على جعل إقامة وتجربة السائحين والمشاركين بمؤتمر COP27، نموذجا حقيقيا وواقعيا يعكس الصورة الحضارية لمصر ومكانتها السياحية الهامة، سعيا للخروج بهذا المؤتمر العالمي الضخم بصورة مبهرة أمام أنظار العالم تليق باسم مصر، وبتنظيم على أعلى مستوى لمؤتمر المناخ كأحد أهم المؤتمرات العالمية.

شرم الشيخ تستضيف COP27

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار، بعدد آخر من المنشآت الفندقية الموجودة في تلمدينة، للوقوف على سير العمل والاستعدادات والتجهيزات السياحية بها تمهيدا لاستقبال المدينة للزائرين والوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، المقرر انطلاق فعالياته بعد أيام قليلة، في الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر المقبل.

وتعرّف الوزير خلال الجولة على الإجراءات المتبعة بهذه المنشآت، للتأكد من تطبيق معايير السلامة الصحية، واشتراطات سلامة الغذاء، والممارسات الخضراء، وسرعات الإنترنت فائقة السرعة، إضافة إلى أنّه تفقد مناطق الاستقبال والبهو والغرف والأجنحة الفندقية، ومحطات تحلية المياة والمعالجة.

أهمية صناعة السياحة في الاقتصاد القومي

وخلال جولته، حرص الوزير على لقاء العاملين بهذه المنشآت والتعرف على الدورات التدريبية المختلفة التي حصلوا عليها، مؤكدا حرص الوزارة على تكثيف الدورات التدريبية للعاملين بالقطاع السياحي لتعزيز وتنمية مهاراتهم، مؤكدًا أهمية صناعة السياحة ودروها في الاقتصاد القومي للبلاد، ودور وزارة السياحة والآثار كمُنظم ورقيب ومُحفز ومُمَكن، بجانب دورها كمدير لبرامج الإنفاق العام التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص.

رافق الوزير في الجولة عدد من أعضاء اللجنة التنسيقية لمتابعة استعدادات قطاع السياحة لاستضافة مصر لمؤتمر COP 27، والتي تم تشكيلها في ديسمبر الماضي بقرار وزاري، وأعضاء اللجنة الدائمة الموجودة بصفة مستمرة بمدينة شرم الشيخ لمتابعة استعدادات المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع السائحين بالمدينة في إطار استضافة مصر لمؤتمر COP 27.