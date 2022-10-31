شركات السياحة: المسافرون لأداء العمرة خلال أكتوبر اختاروا البرامج الاقتصادية

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أكثر من 80% من المواطنين المصريين الذين سافروا للعمرة خلال شهر أكتوبر الجاري اختاروا البرامج الاقتصادية، لافتا إلى أن إجمالي الأعداد التي سافرت منذ بداية الشهر وحتى اليوم تجاوزت 55 ألف معتمر، موضحا أن هناك أكثر من 10 آلاف آخرين سيسافرون لأداء مناسك العمرة حتى يوم 6 نوفمبر المقبل.

وأضاف لـ «الوطن»، أنه نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها العديد من الأسر المصرية حاليا فإن غالبية شركات السياحة فضلت تنظيم برامج العمرة فئة الـ 3 نجوم الاقتصادية، لتناسب أسعارها غالبية شرائح المجتمع، فضلا عن جودة الخدمات المقدمة خلالها.

تراجع الإقبال على السفر للعمرة خلال نوفمبر

وأشار إلى أن إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال الشهر المقبل سيتراجع بشدة وذلك بسبب الأعداد الكبيرة التي سافرت خلال شهر أكتوبر الجاري، إضافة إلى أن الشهر الجاري وهو شهر ربيع الآخر ليس من الأشهر التي تشهد سفر أعداد كبيرة من المصريين لأداء العمرة، موضحا أن أعداد المعتمرين ستعاود الارتفاع خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري 1444.

ومن جهته قال أيمن عبداللطيف، عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية، إن كافة شركات السياحة أوقفت حاليا التسويق لبرامج العمرة وفقا للأسعار التي أعلنت عنها بداية الموسم وبدأت حاليا في العمل وفقا للأسعار الجديدة والتي سيتم تطبيقها بداية من رحلات شهر نوفمبر المقبل، موضحا أن الزيادة في أسعار رحلات العمرة تتراوح حتى الآن ما بين 15 إلى 20% بالمقارنة بالأسعار التي تم إعلانها شهر أكتوبر الجاري.

أسعار برامج العمرة هذا العام أقل من العام الماضي

وأشار إلى أن أسعار برامج العمرة بعد الزيادة تماثل أو تقل عن أسعار برامج العمرة العام الماضي، موضحا أنه يتوقع أن تكون أعداد المسافرين لأداء مناسك العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان مرتفعة.

يشار إلى أن عدد شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام تبلغ نحو 1923 شركة.