غرفة السياحة: عدد السياح الوافدين لمصر سيتجاوز 11.5 مليون شخص في 2022

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدد السياح الوافدين لمصر خلال العام الجاري قد يتخطى 11.5مليون سائح، وفقا لإحصاءات أعداد السياح الذين زاروا مصر خلال الأشهر التسعة الأولى، وكذلك الحجوزات المؤكدة للقادمين خلال الربع الأخير من عام 2022.

وذكر «فاروق»، أن تلك الأعداد حال تحقيقها فإنها ستقترب من أعداد السياح الذين زاروا مصر خلال عام 2019، وبلغت نحو 13.1 مليون سائح.

أعداد السياح خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022

وأضاف رئيس لجنة السياحة الإلكترونية لـ«الوطن»، أن أعداد السياح الأجانب الذين زاروا مصر خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري كانت أعلى من الذين زاروها خلال ذات الفترة من العامين الماضيين، لافتا إلى أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022 ستشهد قدوم أعداد جيدة من السياح الأجانب إلى المقصد السياحي المصري، خاصة مدن الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان والقاهرة.

ومن جهته، قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن أعداد السياح الوافدين لمصر خلال العام الجاري ستكون مقاربة للأعداد التي زارتها قبل جائحة كورونا، وبالتحديد عام 2019، حيث زارها نحو 13 مليون سائح، مشيرا إلى أنه حال زادت الحركة السياحية الوافدة إلى المدن الشاطئية السياحية كشرم الشيخ والغردقة خلال الربع الأخير من العام الجاري فإن فارق الأعداد بين العامين قد يتراوح ما بين مليون إلى 1.5 مليون سائح.

زيادة أعداد السياح الوافدين للأقصر وأسوان

وأشار «فلا» إلى أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري ستشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان، في مقابل ثبات أعداد السياح الأجانب الوافدين إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، وذلك خلال الموسم السياحي الشتوي لهذا العام مقارنة بمعدلات العام الماضي.