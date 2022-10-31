غلق 26 عيادة ومركزًا بيطريًا في حملات موسعة بالمحافظات خلال أكتوبر

شنت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حمله مكبرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث تم المرور والتفتيش على 417 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر أكتوبر 2022 وتم رصد 144 مركزًا مخالفًا ما بين العمل دون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية وأدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات.

إصدار 26 قرارًا إداريًا بغلق عيادات ومراكز بيطرية

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة تم إصدار 26 قرارًا إداريًا بإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل دون ترخيص بعدد 109 منشآت بيطرية بمحافظات «الشرقية – القليوبية – الدقهلية – الجيزة – مطروح – الإسكندرية – الغربية – بنى سويف – قنا – اسوان – دمياط – الفيوم - المنوفية»، كما تم تحرير 6 محاضر جنح بمحافظتي كفر الشيخ وبنى سويف، و19 محضرًا إداريًا بمحافظات «كفر الشيخ – القليوبية – الفيوم – دمياط – المنوفية»، إلى جانب تنفيذ قرارات غلق 10 مراكز بيطرية مخالف بمحافظات: «الدقهلية – بنى سويف - الشرقية».

رقابة على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية

ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

جاء ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.