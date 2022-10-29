«الزراعة» تتابع محطات الغربلة ومنافذ بيع التقاوي بالمحافظات

واصل الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، زياراتهم الميدانية للمحافظات، لمتابعة محطات الغربلة ومنافذ البيع المرخصة المعتمدة للتأكد من توفير التقاوي المعتمدة وبيعها بالسعر المعلن.

توفير التقاوي لمحصول القمح طبقا وضبط الأسعار

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الدائمة والمستمرة للوقوف على مدى توفير التقاوي لمحصول القمح، طبقا للخريطة الصنفية و ضبط الأسعار وعدم التلاعب ووصول تقاوي المحاصيل الشتوية بالأسعار التي جرى الإعلان عنها.

الاستعداد لبدء موسم زراعة إكثار تقاوي القمح

وتفقد رئيسا الإدارتين المركزيتين على مدار الأسبوع الماضي، منافذ بيع التقاوي ومحطات الغربلة في محافظات «الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، والنوبارية»، للتأكد من توفير التقاوى المعتمدة ومتابعة عمليات البيع والتوزيع.

كما شملت الجولة الأسبوع الماضي أيضًا، زيارة مشروع مستقبل مصر للوقوف على الاستعداد لبدء موسم زراعة إكثار تقاوي القمح و المحاصيل الشتوية الأخرى والترتيبات اللازمة لنقل تقاوي الإكثار.