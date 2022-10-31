«الزراعة»: الإفراج عن 183 ألف طن ذرة وصويا بـ94 مليون دولار

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإفراج عن 183 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 94 مليون دولار خلال 5 أيام، في الفترة من 23 حتى 27 أكتوبر الحالي، بناء على التنسيق مع البنك المركزي، وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، وفي إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الأطراف المعنية بالثروة الداجنة.

الإفراج عن 122 ألف طن ذرة

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان عنه، أنّ الإفراج شمل 122 ألف طن من الذرة بنحو 44,9 مليون دولار ونحو 61 ألف طن من فول الصويا بقيمة 42،8 مليون دولار، وإضافات أعلاف بنحو 8 ملايين دولار.

توفير كميات من الذرة والصويا في الأسواق

وأكد وزير الزراعة، أنّ الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة.

وناشد القصير، المستوردين الذين يتم الإفراج لهم البيع بالأسعار المقبولة، مشيرا إلى أنّه يجب أن يظهر أثر هذه الإفراجات في انخفاض الأسعار، مؤكدا أنّ هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن، للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا، وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.