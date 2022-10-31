«ابدأ»: حياة كريمة تمتلك أسهمًا بنسبة 81% في المبادرة

قالت المهندسة سارة مصطفى، عضو مبادرة «ابدأ»، إن مؤسسة حياة كريمة تمتلك مبادرة «ابدأ»، ولا يوجد مصدر دخل ثابت لها حيث أنها تعتمد على صندوق تحيا مصر والتبرعات، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بوجود مصدر دخل مستدام يخدم الفئات المستهدفة في كل أنحاء البلاد، وبناءً على ذلك جاءت تلك الفكرة من الميزة التنافسية لكل محافظة بأن نخلق مشروعات صغيرة ومتوسطة، فضلًا عن المشاركة في المشروعات الكبرى بالتعاون مع القطاع الخاص والصناع الأجانب لتوطين التكنولوجيا الحديثة بمصر.

أسهم شركة «INI» ومؤسسة حياة كريمة

وأضافت «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع المذيعة منة فاروق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم تأسيس شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات في فبراير 2022، المساهمة والمصرية، مشيرة إلى أن عدد أسهم مؤسسة حياة كريمة في المبادرة تبلغ نسبة 81%، بينما النسبة المتبقية من الأسهم تمتلكها شركة «INI» الخاصة بالاستشارات المالية والاستثمارية، وتعمل على التحقق من جدوى المشروعات.

يجرى اختيار المشروعات حسب قائمة الواردات المصرية

وأضافت، أنه يجرى اختيار المشروعات حسب قائمة الواردات المصرية، حيث تم أهم المنتجات على قائمة الواردات بمختلف القطاعات الصناعية مثل: كقطاع الأجهزة الكهربائية وقطاع البتروكيماويات والكيماويات، إلى جانب قطاع الصناعات الهندسية، وغيرهم، لافتة إلى أن هناك منتجات لا تحتاج لدراسات للتأكد من احتياج السوق المحلي المصري لها كالخامات الدوائية وغيرها.

وأشادت عضو مبادرة «ابدأ»، بدور ومجهودات رجال أعمال القطاع الخاص رغم كل التحديات التي يمر بها الشوق المحلي والدولي، مؤكدة أهمية دورهم وتعاونهم مع مبادرة «ابدأ».