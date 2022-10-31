حياة كريمة: تنفيذ 95% من المدارس.. وقدمنا 55 ألف خدمة لآلاف الطلاب

قالت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إنه جرى تنفيذ 95% من مدارس المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، بواقع 2426 مدرسة، كما جرى تقديم 55 ألف خدمة إلى 40 ألف طالب، وهذا يدل على اهتمام الدولة بملف التعليم، إضافة لتأهيل الطلاب من خلال مبادرة «راجعين نتعلم».

دراسة الخريطة الوبائية لكل قرية

وأضافت «عمر»، خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن وزارة الصحة والسكان هي المسئولة عن الجانب الخاص بالوحدات الصحية لمبادرة حياة كريمة، وإقامة مستشفيات عامة ووحدات صحية وإسعاف وتوفير القوافل الطبية المتخصصة.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة درست الخريطة الوبائية لكل قرية ومركز لتحديد التدخلات المناسبة لكل مكان على حدى، فهناك أماكن يرتفع بها مرضى الكلى عن أماكن أخرى، وبالتالي يجرى إعداد وحدات غسيل الكلى لهذه الأماكن.

9 معايير لبحث طلبات واحتياجات الأهالي

وأوضحت أن مؤسسة حياة كريمة وضعت 9 معايير مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف عمل استمارات للبحث الميداني للأسر في قرى المرحلة الأولى بالمبادرة لبحث طلباتهم واحتياجاتهم، لتكون المبادرة حلقة وصل ما بين طلبات واحتياجات المواطنين والقيادة السياسية.

وتابعت: «هذه التدخلات تمت إعدادها بناء على 9 معايير للتدخل في هذه المناطق، ومن بينها التعداد السكاني لكل منطقة، ونسبة الفقر، والخدمات المحرومة، والطبيعة المختلفة لكل منطقة، والموارد المتاحة، والفرص الاستثمارية المناسبة، ودراسة الهجرة غير الشرعية من الريف للمدن، ونسبة المرأة المعيلة والبطالة».