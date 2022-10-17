قافلة بيطرية لرعاية 350 ألف رأس من أغنام البرقي في 4 مراكز بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن المحافظة تستقبل قافلة بيطرية علاجية وإرشادية من المركز القومي للبحوث في 4 مراكز، خلال الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر الجاري، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المركز والمحافظة تحت عنوان «قوافل بيطرية لخدمة المجتمع المدني وتنمية الثروة الحيوانية»، لرعاية ما يقرب من 350 ألف رأس من أغنام وماهو البرقي بجانب الإبل والأبقار والجاموس.

ووجه محافظ مطروح لمديرية الطب البيطري بمطروح، اليوم الاثنين، بالتنسيق والإعداد الجيد لأعمال القافلة، وتقديم جميع التيسيرات لتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات لها، وذلك لوصول أعمال القافلة إلى أقصى المناطق المستهدفة، مع الإعلان عن القافلة بوسائل الإعلام المختلفة، وصفحة المحافظة الرسمية لتعريف المربين بها، لتحقيق أقصى استفادة للمربين والحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.

15 باحثا في الثروة الحيوانية

وأوضح الدكتور محمد المصري، مدير مديرية الطب البيطري بمطروح، أن قافلة البحوث البيطرية تضم فريقا بحثيا مكونا من 15 باحثا وباحثة، متخصصين في الثروة الحيوانية وأمراضها المختلفة، وتشمل أعمال القافلة تشخيص وعلاج أمراض حيوانات المزارع والطيور، وصرف العلاج بالمجان مع عمل سونار لتشخيص الامراض التناسلية والمعدية وإجراء بعض العمليات الجراحية البسيطة.

دورة تدريبية للأطباء البيطريين علي التقنيات الحديثة

وذكر «المصري»، أنه بجانب رعاية أغنام البرقي والمواساة بانواعها، تشمل فعاليات القافلة تنفيذ دورات تدريبية أطباء بيطرين، على أحدث تقنيات التشخيص الحديثة، وتنفيذ دورات إرشادية للمربين لتوعيتهم بطرق تجنب الإصابة بالأمراض وكيفية مواجهة الأوبئة والسيطرة عليها وبرنامج عملها في مدن ومراكز المحافظة، وتبدا بمركز سيوة يوم 23 وفي 24 أكتوبر، وفي مركز مطروح يوم 26 أكتوبر و في مركز الضبعة يوم 27 أكتوبر، وتختتم اعمالها بمركز الحمام يوم 28 أكتوبر.