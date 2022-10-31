إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص بكسور متعددة في حادث انقلاب دراجة نارية بمنطقة طلمبات 7، التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب دراجة نارية

تلقى مرفق إسعاف كفر الشيخ بلاغاً من الأهالي بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بسبب السرعة بمنطقة طلمبات 7 التابعة لمركز الرياض، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كلا من عادل سمير حسن، 30 سنة، من الناصرية بالرياض، باشتباه كسر باليد اليسرى، ومحمد محروس مصطفى، 18 سنة، من الحامول، اشتباه كسر بالركبة اليسرى، وفارس جمال حسن، 15 سنة، باشتباه كسر بالساق اليمنى واليسرى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.