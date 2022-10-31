سعر قنطار القطن اليوم الاثنين 2022 في المحافظات.. كفر الشيخ الأعلى

يستمر عقد المزادات لتحديد سعر قنطار القطن اليوم الاثنين 2022 في جميع المحافظات، حيث يختلف الصنف في الصعيد عن الوجه البحري، بينما يختلف السعر من يوم لآخر بحسب نسبة الإقبال على شراء الذهب الأبيض في المزادات، فضلاً عن الكمية المعروضة وجودة الأقطان ودرجة نقاوتها.

سعر قنطار القطن اليوم في الفيوم

وقال المهندس زينهم عاشور مدير الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم لـ«الوطن»، أنّ سعر قنطار القطن في الفيوم بحسب آخر مزاد تراوح بين 3825 حتى 3900 جنيه، موضحاً أنّ الأسعار يتم تحديدها في المزادات من خلال الشركات المشاركة فيها.

تجدر الإشارة إلى أنّ سعر قنطار القطن المنزرع في محافظة الفيوم «صنف جيزة 95» طويل التيلة عالي الإنتاجية، كان قد وصل في بداية الموسم إلى 5200 جنيه، مما حقق أرباحاً طائلة للمزارعين الذين جنوا القطن مبكراً.

سعر القطن اليوم في كفر الشيخ 2022

وفيما يخص سعر القطن اليوم في كفر الشيخ 2022، فقد تراوح سعر القنطار خلال التعاملات المسائية في آخر مزاد لقنطار طويل التيلة 4 آلاف جنيه، بزيادة طفيفة عن أسعاره في محافظات الوجه القبلي.

ووفقاً لتصريحات الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا، في بيان صحفي سابق، فإنّ محافظة كفر الشيخ تربعت على عرش المحافظات في المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالذهب الأبيض في مختلف مراكز المحافظة 106 ألف فدان من صنف «طويل التيلة».

أسعار القطن اليوم في الشرقية

على جانب آخر، أعلنت مديرية الزراعة، عن أسعار القطن اليوم في الشرقية، بحسب آخر مزاد عقدته المديرية في المحافظة، حيث افتتح المزاد بـ3440 جنيهاً للقنطار، ووصل أقصى سعر للقنطار خلال المزاد 3760 جنيهاً.

وتبلغ مساحة الأراضي المنزرعة بمحصول القطن في محافظة الشرقية 53117 فدانا من القطن صنف جيزة 94، بزيادة 20 ألف فدان عن العام الماضي.

أخبار القطن اليوم

ووفقاً لبيان وزارة الزراعة، فإنّ مساحة الأراضي المنزرعة بمحصول القطن على مستوى الجمهورية هذا العام، فإنّها قد بلغت 337 ألف فدان، منها صنف 95 في محافظات الصعيد، بينما زُرعت محافظات الوجه البحري أصناف جيزة 97، وجيزة 94.