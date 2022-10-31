فيلم «الهيبة» يحتل المرتبة الثانية في إيرادات السينما بعد «فضل ونعمة»

احتل فيلم «الهيبة» المرتبة الثانية بدور العرض السينمائي، بعد «فضل ونعمة» في سباق شباك التذاكر، وحقق أمس الأحد إيرادات وصلت إلى 14 ألف جنيه.

فيلم الهيبة يحتل المرتبة الثانية

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الفيلم احتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة، وحقق نجاحا كبيرا بعد عرضه، وحافظ على المركز الثاني منذ طرحه بدور العرض.

نجاح مسلسل الهيبة لـ تيم حسن

وقرر الفنان تيم حسن، انطلاقا من نجاح المسلسل ودوره المؤثر، أن يقدم عملا سينمائيا جديدا بنفس الاسم، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، إذ يكلف جبل من المافيا في عملية تخليص ابن المستثمر الروسي المختطف في منطقة السهل، ثم تتوالى الأحداث بعد ذلك.

معلومات عن فيلم الهيبة

فيلم الهيبة من تأليف سامر نصر الله، وإخراج سامر البرقاوي، وبطولة كل من تيم حسن، زينة مكي، سعيد سرحان، مو لطوف، محمد عقيل، عبدو شاهين

وقرر الفنان تيم حسن أن يكون فيلم «الهيبة» ختاما لسلسة مسلسل «الهيبة» التي استمرت على مدار 5 أجزاء، من إنتاج ​شركة الصباح​ إخوان، وإخراج ​سامر البرقاوي وتأليف سامر نصر الله​، ويشارك في بطولته، زينة مكي، سعيد سرحان، مو لطوف، محمد عقيل، عبدو شاهين.