إيرادات «الهيبة» تسجل 258 ألف جنيه بدور العرض

حقق فيلم «الهيبة» بدور العرض السينمائي، أمس الأربعاء، إيرادات تقارب 15 ألف جنيه، ليحل بالمرتبة الثانية بعد فيلم «فضل ونعمة» في سباق شباك التذاكر.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن إجمالي إيرادات فيلم «الهيبة» وصلت إلى 258 ألف جنيه.

تدور أحداث فيلم «الهيبة» في إطار تشويقي اجتماعي، حول حادث خطف ابن مستثمر روسي، ويتم تكليف أفراد من المافيا لتخليصه، ويتسبب قتل ابن المستثمر في معركة كبيرة بين الطرفين ويتم التفاوض على تسليم الجثة لهم.

أبطال فيلم «الهيبة»

وجمع المخرج سامر البرقاوي توليفة من النجوم في فيلم الهيبة، وهم: تيم حسن، وزينة مكي، وسعيد سرحان، ومحمد عقيل، وعبده شاهين، والعمل من تأليف سامر نصر الله.

أماكن عرض فيلم الهيبة

ويُعرض فيلم الهيبة في مصر 2022 في سينمات بوينت 90، وسينما بلازا «أمريكانا بلازا»، وسينما جلاكسي المعادي، وسينما الزمالك، وسينما صن سيتي، وسينما مدينتي، وسينما كايرو فيستفال، وسينما سيتي ستارز، وسينما جولدن ستارز ديلوكس، وسينما دنيا المصرية بلازا، وسينما بورتو كايرو، وسينما أوديون، وسينما جلاكسي، وسينبلكس مول العرب، وسينما بندر المعادي، وسينما فوكس مول مصر، وسينما سي سينما أرابيلا، وسينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.