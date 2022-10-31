محافظ الشرقية يوجه بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية، بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2022 / 2023، ورفع معدلات الأداء بها والاستفادة من المبالغ المرصودة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبو شقة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية.

إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية تبلغ 741 مليون جنيه

ومن جانبه استعرض محمد العزوني، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 تبلغ 741 مليونا و574 ألف جنيه، وجاءت نسبة التنفيذ 22%، في برامج النقل والمواصلات، الكهرباء، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء والمرور، وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.