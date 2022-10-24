«التخطيط» تطلق المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المنظومة المتكاملة لإعداد ومناقشة الخطة الاستثمارية التي تربط وحدات الحكومة العامة التي تعمل على إعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية في ضوء أهداف التنمية المستدامة.

الاستفادة من التحول الرقمي

وقال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، إنَّ الهدف من تلك المنظومة المتكاملة هو كيفية الاستفادة من التحول الرقمي والتطبيقات وإلغاء التعامل بالأوراق، وتحقيق التنمية المستدامة، فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري في مصر، وبعمل الوزارة مع جهات الإسناد المعروفة والتي يبلغ عددها 604 جهات.

حوكمة الإنفاق

وتابع نائب وزيرة التخطيط، خلال كلمته في مؤتمر بوزارة التخطيط، أنَّه من الضروري أن يكون هناك حوكمة في الإنفاق وتحديدًا الإنفاق الاستثماري، نظرًا إلى أهمية التعرف على كل ما يتعلق بالمشاريع مع جهات الإسناد، مشيرًا إلى أنَّ المنظومة تضم قاعدة بيانات ضخمة لكل ما هو متعلق بالمشروعات المرتبطة بالوزارة في كل المحافظات، موضحًا أنَّ منظومة تشمل 4 عناصر رئيسية، قاعدة بيانات المشروعات، ومتابعة المشروعات، الاعتمادات الإضافية وأخيرًا مقترح الخطة.