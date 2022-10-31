محافظ الغربية: إقامة شوادر لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. وحملات مستمرة على الأسواق

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، اجتماعا موسعا مع كبار تجار المواد الغذائية بالمحافظة وأصحاب منافذ البيع الأكثر جذبا للمواطنين، لمناقشة مدى توافر السلع الغذائية المختلفة بمنافذ البيع التابعة لهم، وخاصة السلع الإستراتيجية مثل الأرز والدقيق، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثل جهاز حماية المستهلك.

واطمئن محافظ الغربية على توافر السلع الغذائية بالمنافذ والأسواق وذلك من خلال نقاش متبادل مع كبار التجار لمعرفة إمكانية تقديم سلع بأسعار مخفضة من خلال بعض الوسائل الترويجية، وعلى رأسها العروض والتسويق لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة، وخلق حالة تنافسية تجارية بين كبار منافذ بيع السلع والأسواق الأكثر جذبا للمواطنين.

كما وجه المحافظ بتوفير شوادر لبيع السلع الغذائية المدعمة للجمهور بأسعار منخفضة عن مثيلاتها في السوق للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع التجار والمحتكرين.

حملات على الأسواق ومنافذ بيع السلع

وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال تشكيل لجنة رئيسية ترأسها السكرتير العام للمحافظة وعضوية الجهات الرقابية والتنفيذية والتي تنبثق بدورها للجان فرعية منوط بها تنفيذ حملات مستمرة على مدار اليوم في الأسواق ومنافذ بيع السلع، للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة بالأسعار، إلى جانب الحملات المكثفة التي تنفذها مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة وكذلك المراكز والمدن والأحياء، وغيرها من جهات الضبطية القضائية.

كما شدد «رحمي» على أهمية دور الرصد الميداني وانتشاره بكافة أسواق المراكز والمدن بالمحافظة، لرصد الأسعار يوميا وإخطار المحافظة بتقرير يومي بأسعار السلع لمختلف شرائح الأسواق الشعبية والمتوسطة وفوق المتوسطة، كما وجه بتوفير 3 خطوط تليفونية لدى غرفة عمليات المحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين عن عدم توافر السلع أو ارتفاع أسعارها، وسيتم الإعلان عنها فور توافرها على الصفحة الرسمية للمحافظة والشاشات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

لا تهاون في مراقبة الأسعار

واختتم المحافظ اجتماعه بالإشارة لأنه لا تهاون في عمليات مراقبة الأسعار وضبط الأسواق، والتأكد من توافر السلع الغذائية بكافة المنافذ، بالإضافة إلى بذل كافة الجهود الممكنة لتذليل كافة التحديات أمام إقامة شوادر بيع السلع المدعمة بأسعار أقل من السوق لمواجهة محتكري السلع.