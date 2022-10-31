رئيس شعبة المواد الغذائية بالإسكندرية: أسعار السلع ستشهد استقرارا في السوق

قال حازم المنوفي رئيس شعبه المواد الغذائية والبقالة التموينية بغرفة الإسكندرية وعضو شعبة المواد الغذائية، إنّ الأسعار لا يمكن توقعها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنها تشهد استقرارا خلال الفترة الحالية.

وأضاف في حواره لـ«الوطن»، أن لدينا اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 90%، والدقيق بنسبة 40%، وتطرق في حواره إلى كل ما يخص الأسعار والسوق فإلى نص الحوار:

ما هي توقعاتك لأسعار السلع خلال الفترة المقبلة؟

لا يمكن توقع الأسعار، ولكن إلى الآن لا يوجد ارتفاع في أسعار أي منتج بعد قرارات المركزي، وأتوقع عدم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ما هي الأسباب؟

المنتجون حاليا يعملوا بكل طاقتهم، فالفترة السابقة شهدت مشكلة في توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج فكانت نسبة الإنتاج منخفضة عن المطلوب، وبالتالي زاد السعر لزيادة التكلفة وقلة المعروض، فوفرة المعروض تتحكم في السعر وتجبر المنتج على خفض الأسعار، والوفرة تخلق المنافسة بين الشركات لحرص كل شركة على بيع أكبر كمية من المنتجات فتعمل على خفض الأسعار وإضافة عروض لجذب المشتري.

ما هي المنتجات التي ستتوفر بكثرة خلال الفترة المقبلة؟

كل المنتجات، خصوصا منتجات الألبان والعصائر والأسماك المعلبة، نظرا لتوافر مستلزمات الإنتاج المستوردة لكل البضائع والسلع.

ما هي آلية تحقيق خفض أسعار السلع وتوفيرها؟

توفير العملة الصعبة للمستورين، بغض النظر عن السعر لكن يجب توفيرها، والأفضل هو توطين الصناعة، حتى لو كانت التكلفة أكثر من تكلفة الاستيراد، لضمان توافرها في أي وقت فضلا عن توفير العملة الصعبة، فالأزمات الحالية في العالم أثبتت حاجة الدول للاكتفاء الذاتي.

الأزمة الروسية الأوكرانية أوقفت سلاسل الأمداد، بالإضافة إلى أن الاستيراد يحتاج للعملة الصعبة فإذا كان الاستيراد يتم بالعملة المحلية، فلن نجد ضغط على الدول، والدولة يجب أن تعمل على توطين الصناعة بزيادة جودة المنتج المحلي لينافس المستورد.

ما هي أهم الصناعات التي يجب توطينها من وجهة نظرك؟

السلع الاستراتيجية الأساسية، فلدينا اكتفاء ذاتي من السكر بنسب 90%، والدقيق بنسبة 40%، ويجب توطين بعض الصناعات مثل الأسماك المعلبة «التونة والماكريل».