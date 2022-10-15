القبض على سائق متهم بسرقة 650 ألف جنيه من شقة مديره في «بدر»

ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في القاهرة القبض على سائق بتهمة سرقة شقة مديره فى مدينة بدر بالقاهرة بعد تحطيم الباب ونجح فى سرقة عدد 659 ألف جنيه.

بلاغ إلى قسم شرطة بدر

تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل وزوجها - مقيمان بدائرة القسم بأنه عقب عودتهما لمسكنهما إكتشافا كسر الباب وسرقة "650 ألف جنيه".

تحديد المتهم

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها قيادة سائق يعمل طرف زوج المُبلغة له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المرجو أنه وراء إرتكاب الواقعة.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة "المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "كسر الباب"، وأقر بأنه نظراً لعلمه بعدم تواجد المبلغين بمحل البلاغ خطط لسرقتهما وقام بالإستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

وباستدعاء المجنى عليهما، تعرفا على المتهم، وإتهماه بالسرقة وقررا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزة المتهم هو إجمالى المبلغ المستولي عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.