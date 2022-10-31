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ضبط شخص لاتهامه بسرقة شقة أحد المواطنين بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
12:38 م | الإثنين 31 أكتوبر 2022
أرشيفية

أرشيفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى) من داخل شقة ملكه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة).

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ،وبحوزته (المبلغ المالى المستولى عليه) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر الباب" ، وأقر بأنه نظراً لسابقة عمله لدى المجنى عليه وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية داخل مسكنه إختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه بالسرقة .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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