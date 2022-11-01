رانيا يوسف تستكمل تصوير مشاهدها في فيلم ملك منتصف الشهر

تعيش الفنانة رانيا يوسف حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تشارك في عدد من الأعمال السينمائية، من بينها فيلم «ملك» الذي انطلق تصويره منذ فترة، ولكن توقف مؤخرا دون أسباب معلنة.

كشفت الفنانة رانيا يوسف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن استكمال تصوير باقي مشاهدها في الفيلم منتصف الشهر الجاري، إذ لا يتبقى لها سوى مشاهد قليلة وبعدها سيكون العمل جاهزا للعرض.

رانيا يوسف تواصل تصوير باقي مشاهدها في «التاروت»

يذكر أن فيلم «ملك» تشارك فيه الفنانة رانيا يوسف بجانب عدد من الفنانين، ومنهم نضال الشافعي ومحمد الشقنقيري، وهو من تأليف وإخراج أيمن الرفاعي.

وعلى جانب آخر، تواصل رانيا يوسف تصوير باقي مشاهدها في فيلم التاروت، والذي تشارك فيه بجانب عدد من الفنانين، منهم سمية الخشاب وناهد السباعي وعبد العزيز مخيون، وهو من إخراج إبرام نشأت.