«كفر الشيخ» من أفضل 400 جامعة عالميا في تصنيف التايمز البريطاني

أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، تحقيق الجامعة مراكز متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات وفقًا للموضوعات لعام 2022، وظهرت الجامعة ضمن أفضل 400 جامعة في مجال الفيزياء.

واحتلت الجامعة المركز 301-400 عالميا والأول محليا مع جامعتي بنها وبني سويف من ضمن 22 جامعة مصرية ظهرت بهذا التصنيف، واحتلت المركز 301- 400 عالميا والثاني محليا مع جامعة بني سويف والفيوم المنيا والزقازيق من ضمن 25 جامعة مصرية ظهرت بهذا التصنيف في مجال الهندسة، واحتلت المركز 301- 400 عالميا والمركز الثاني محليا في مجال علوم الحياة، واحتلت المركز 501- 600 عالميا والمركز الثالث محليا في مجال العلوم الطبية الإكلينيكية والعلوم الصحية «Clinical and Health».

تصنيف دولي لجامعة كفر الشيخ

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تصنيف التايمز البريطاني يعد واحدا من أفضل التصنيفات العالمية، ويعتمد على مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات التعليم «البيئة التعليمية»، والبحث العلمي «حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة»، والاستشهادات «تأثير البحث»، والعلاقات الدولية «أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث»، ودخل الصناعة «نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع»، مشيدا بالإنجاز الذي حققته الجامعة وتقدمها بالتصنيف التايمز البريطاني العالمي للتخصصات.

تطوير منظومة البحث العلمي

وأكد رئيس الجامعة أن اهتمام الجامعة بتطوير منظومة البحث العلمي ودعم الباحثين بالإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات التي يتم إدراجها بكل تصنيف.

وأوضح «دسوقي»، أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

تعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية

كما أكد رئيس جامعة كفرالشيخ على تعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية بالكليات والمعامل المركزية بجامعة كفر الشيخ، بهدف تشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر العلمي الدولي والتقدم للمشروعات التنافسية محليا ودوليا واستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية، مضيفا أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود لإدارة الجامعة، موجها الشكر للقيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.