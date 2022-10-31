مكتبة الإسكندرية تتسلم نسخة من الوثائق الكرتوغرافية البرتغالية الأصلية

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، السفيرة مانويلا فرانكو؛ سفيرة البرتغال بالقاهرة، والسيد مدحت وهدان قنصل عام البرتغال، بمناسبة قيام المكتبة الوطنية البرتغالية بإهداء مكتبة الإسكندرية نسخة من الوثائق الكرتوغرافية البرتغالية الأصلية Portugaliae monumenta cartographica.

ويضم الإهداء ستة مجلدات تتضمن الكشوف والخرائط الأصلية للاكتشافات البحرية البرتغالية، والتي تغطي الفترة من القرن الرابع عشر حتى السابع عشر الميلادي.

أهمية الاهداء

وأعرب الدكتور أحمد زايد عن سعادته لاستقبال هذا الإهداء القيم، وأكد على أهمية هذه المجلدات التي نُشرت عام 1960 بمناسبة إحياء الذكرى الخمسمائة لوفاة الأمير البرتغالي هنري "الملاح".

ولفت زايد إلى أن مكتبة الإسكندرية تضم مكتبة متخصصة للخرائط، تضم حوالي سبعة آلاف خريطة تغطي جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن هذا الإهداء يمثل إضافة بالغة الأهمية للمكتبة.

وأكد زايد أن هذا الإهداء يأتي في إطار علاقات التعاون الوثيقة بين مصر والبرتغال، لافتًا إلى أن وفدا من مكتبة الإسكندرية زار المكتبة الوطنية البرتغالية في عام 2018، والتقى برئيس جمهورية البرتغال، وأعرب عن أمله في التوسع في مجالات التعاون بين الجانبين في المستقبل.

أهم المصادر الكرتوغرافية التاريخية

من جهتها، أعربت السفيرة مانويلا فرانكو عن سعادتها لتقديم هذا الإهداء المقدم من المكتبة الوطنية البرتغالية إلى مكتبة الإسكندرية، وأوضحت أن هذه المجلدات تعد من أهم المصادر الكرتوغرافية التاريخية التي توثق الاكتشافات الجغرافية البرتغالية.

وقالت إنها تتطلع للمزيد من التعاون مع مكتبة الإسكندرية في مجالات العلوم والثقافة والخدمات المقدمة لصغار الباحثين.

وقامت السفيرة مانويلا فرانكو بإهداء الدكتور أحمد زايد مجموعة من المطبوعات، كما أهداها زايد نسخة من كتاب ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية، وهو أحد إصدارات مكتبة الإسكندرية.