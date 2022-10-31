سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة

كشفت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، اليوم الإثنين، عن مواصلة أسعار المعدن الأصفر الارتفاع بالسوق المحلية وفقا للمعلن من محلات الصاغة والشركات المصرية، على خلفية زيادة سعر الأوقية عالميا بجانب زيادة في جانب الطلب على خلفية تحرير سعر صرف الدولار.

شعبة الذهب تكشف أسعار الجرامات الجديدة

وأضافت الشعبة في بيان لها، أن جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا في السوق المحلية خاصة بالمحافظات يباع بسعر 1213 جنيها دون المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.

جرام الذهب عيار 18

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1039.7 جنيه، وكذلك وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1386 جنيها دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وتابع بيان شعبة الذهب، أنَّ سعر الجرام عيار 14، وهو الأقل مبيعا في مصر، بلغ 811 جنيها بعد الزيادات الأخيرة.

سعر الجنيه الذهب

أما بالنسبة لسعر جنيه الذهب دون المصنعية بلغ 9704 جنيهات بمنتصف تعاملات اليوم.

لماذا ارتفعت أسعار الذهب؟

وبسبب الظروف العالمية الحالية، يتحوط الكثير من الأفراد والمؤسسات بوضع مدخراتهم أو توجيه استثماراتهم وضخها بشراء سبائك الذهب وسط ظروف عدم الاستقرار والتخوف من تذبذب الأسعار وعدم وضوح الرؤية.

ومن المتوقع أن يرفع البنك الفيدرالي سعر الفائدة على الدولار للمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي، لكبح جماح مستويات التضخم غير المسبوقة بالنسبة للولايات المتحدة منذ ما يزيد على 40 عاما، وذلك خلال اجتماعه الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.

وتتجه أغلب البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة على عملاتها لمواجهة أزمة التضخم العالمية، ما جعل بورصات الذهب في منافسة مع العملات الرئيسية كالدولار واليورو، ولا تزال تلك المنافسة في صالح العملة الخضراء.