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أسعار الذهب تنخفض 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم

كتب:

مارينا رؤوف
12:02 م | الأحد 30 أكتوبر 2022
الذهب- صورة أرشيفية

الذهب- صورة أرشيفية

شهدت أسعار الذهب، انخفاضًا ملحوظًا في السوق المحلية خلال تداولات اليوم، إذ سجّل عيار 21 انخفاضًا بقيمة 15 جنيهًا، مقارنة بآخر سعر له، ليسجل اليوم 1210 جنيهات للجرام، مقابل 1225 جنيهًا.

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية بشأن أسعار الذهب، وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنّ الذهب عيار 24 سجّل نحو 1,383 جنيه للجرام، وعيار 18 بلغ نحو 1,037 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 807 جنيهات للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 9 آلاف و680 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1,647 دولارًا للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.