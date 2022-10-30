سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1235 جنيهًا، بفارق 15 جنيهًا، مقابل 1220 جنيهًا، صباح اليوم الأحد، استمرارا للتذبذب الذي يصيب المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» أسعار الذهب اليوم، في نهاية التعاملات، وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21، وفق بيان النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية بالقاهرة:

وجاءت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة كالتالي:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 1411 جنيهًا.

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 1235 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1059 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 9880 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم الأحد نحو 15 جنيها، إذ سجل اليوم 1235 جنيهًا مقابل 1220 جنيهًا، وترتفع مبيعات هذا العيار بشكل كبير نظرًا لأنخفاض قيمة المصنعية.

سعر الذهب الآن

وزاد سعر الذهب عيار 24 نحو 17 جنيها، إذ سجل سعر الجرام 1411 جنيهًا مقابل 1394 جنيهًا في بداية التعاملات، بينما كسب عيار 18 نحو 15 جنيها، ليسجل نحو 1059 جنيهًا مقابل 1045 جنيهًا صباح اليوم.

أما سعر الجنيه الذهب من عيار 21 والذي يزن 8 جرامات فقد كسب نحو 120 جنيهًا، ليسجل الآن في محلات الصاغة نحو 9880 جنيهًا، مقابل 9760

سعر الذهب عالميًا

ولا تزال سعر الأونصة مستقرة عالميًا في أسواق المال، بسبب توقف التدول بسبب الإجاز الأسبوعية للبورصات العالمية، حيث سجلت الأوقية في العقود الفورية للذهب تراجعًا بنحو 1.13% لتسجل 1644.53 دولار، كما سجلت الأوقية في العقود الآجلة للذهب تراجعا بنسبة 1.04% وسجلت 1648.30 دولار، وفق موقع سكاي نيوز عربية.