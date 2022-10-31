الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة على عدة محافظات غدا.. وتوقعات بسقوط أمطار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر قبل قليل، عن تعرض البلاد لشبورة كثيفة، غدا الثلاثاء، مع زيادة فرص سقوط الأمطار التي تصل نسبتها إلى 60% على عدد من محافظات الوجه البحري، وذلك مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تتعرض له البلاد خلال الأيام المقبلة.

طقس غدا في المحافظات

وأشارت هيئة الأرصاد أن الشبورة الكثيفة تصل إلى حد الضباب على الطرق الرئيسية، وتزداد فرص تكون الشبورة على شمال البلاد وسيناء وتنخفض على إثرها الرؤية الأفقية، خاصة علة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

شبورة كثيفة في المحافظات غدا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين سائقي المركبات من السرعة الزائدة أثناء السير على الطرق خلال الساعات الأولى من الصباح، تجنبا لوقوع الحوادث المرورية وحفاظا على سلامتهم، كما ذكر بيان الأرصاد أن الشبورة الكثيفة تشمل محافظات «القاهرة، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، الغربية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية، مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، الفيوم، بني سويف والمنيا».

فيما تنعدم الشبورة المائية في محافظات «الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج، جنوب سيناء والبحر الأحمر»، حيث تتعرض إلى طقس غائم جزئيا مع نشاط لحركة الرياح.