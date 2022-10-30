حالة الطقس غدا الإثنين 31-10-2022.. بارد ليلا وغائم جزئيا نهارا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس غائم جزئيًا خلال ساعات النهار.

حالة الطقس غدًا

وبحسب بيان هيئة الأرصاد عن حالة الطقس غدا الإثنين، يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل على السواحل الشرقية والغربية، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات المساء المتاخرة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، عدا جنوب البلاد، حيث يسود طقس معتدل الحرارة، مع توقعات بسقوط أمطار على الإسكندرية والبحيرة والعلمين والسلوم، والسواحل الشرقية للبلاد.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا كما يلي.

القاهرة 27 - 20

العاصمة الإدارية 27 - 20

6 أكتوبر 27 - 19

بنها 27 - 19

دمنهور 26 - 19

كفر الشيخ 26 - 19

المنصورة 26 - 19

دمياط 26 - 20

بورسعيد 26 - 20

الإسماعيلية 28 - 19

السويس 27 - 20

الزقازيق 27 - 19

شبين الكوم 27 - 19

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26 - 20

العلمين الجديدة 26 - 19

وادي النطرون 26 - 19

مطروح 24 - 16

السلوم 23 - 15

سيوة 26 - 14

العريش 27 - 20

رفح 27 - 19

الطور 27 - 20

كاترين 22 - 11

رأس سدر 29 - 20

نخل 26 - 15

طابا 26 - 20

نويبع 27 - 22

حلايب 29 - 23

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 30 - 22

مرسى علم 30 - 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28 - 17

المنيا 28 - 17

أسيوط 28 - 16

سوهاج 29 - 18

قنا 30 - 19

الأقصر 31 - 19

أسوان 31 - 19

الوادي الجديد 29 - 16

أبو سمبل 31 - 20

أبو رماد 30 - 22

رأس حدربة 28 - 23