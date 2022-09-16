افتتاح مركز الدراسات الحرة في «فنون جميلة الأقصر».. لأول مرة بالكلية

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، افتتاح مركز الدراسات الحرة للعام الجامعي 2022-2023، لأول مرة بالكلية للراغبين في دراسة الفنون الجميلة، وهو عبارة عن تدريبات في مجالات الفنون الجميلة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة.

الأوراق والشروط المطلوبة

وأوضحت كلية الفنون الجميلة أن الشروط والأوراق الالتحاق هي كالتالي: العمر من 18 عاما فما فوق، 4 صورة شخصية، 2 صورة من الرقم القومي، 2 صورة من المؤهل، ملء استمارة الالتحاق بالقسم، تسديد الرسوم بعد اختيار القسم، وتبدأ الدراسة أول شهر أكتوبر المقبل.

وأشارت الكلية إلى أن المركز يتيح الدراسة في أقسام الجرافيك والديكور والنحت والميديا والتصوير والأزياء، بواقع ثلاث سنوات للدراسة في قسم الديكور، والجرافيك والنحت والتصوير والأزياء، سنتين، بشرط أن يجتاز السنة الأولى بتقدير جيد على الأقل، أما قسم الميديا فالدراسة به لمدة سنة واحدة.

الرسوم المقررة

رسوم الترم أو الكورس الواحد في قسم الديكور، تبلغ 3 آلاف جنيه، والنحت والتصوير والجرافيك، بمبلغ 1500 جنيه للترم أو الكورس الواحد، وقسمي والأزياء والميديا ب 2000 جنيه للترم أو الكورس.