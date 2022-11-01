أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 1-11-2022

تراوحت أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر الحالي، ويهتم المواطنون بمتابعة أسعار مختلف الأنواع لأهمية الفاكهة في إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن المختلف التي يحتاجها الجسم.

وتقدم «الوطن» في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر أسعار الفاكهة مثل الكانتلوب والرمان والجوافة والتين البرشومي اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية وسوق العبور وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

سجل سعر الكيلو 19.50 جنيه، كما تراوح سعر كيلو الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات، والبلح السماني بين 3 و6 جنيهات، والزغلول بين 5 و9 جنيهات، والرملي بين 4 و8 جنيهات، والسلمي بين 8 إلى 12 جنيها، أما التين البرشومي بين 6 و9 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر الافوكادو بين 50 و70 جنيها، أما سعر الجوافة فتراوح بين 3 و7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات، ومانجو كنت بين 10 و15 جنيها، والكاكا بين 7 إلى 15 جنيها، البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات، وأبو سرة بين 3 و7 جنيهات، والجريب فروت بين 3 و5 جنيهات، وجاء سعر العنب الرومي الأحمر بين 4 إلى 7.5 جنيه.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

سجل سعر كيلو الكمثرى الخشابي في الأسواق بين 15 و17 جنيها، وسجل سعر كيلو الجوافة بين 5 و7 جنيهات وسجل سعر كيلو الرمان بين 8 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو التفاح بين 20 و30 جنيها، وسجل سعر كيلو الموز بين 10 و15 جنيها، وسجل يعر كيلو العنب بين 6 و9 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البلح بين 5 و7 جنيهات.