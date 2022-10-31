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أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 31-10-2022

كتب:

منى سعيد
08:33 ص | الإثنين 31 أكتوبر 2022
استقرار أسعار الفاكهة اليوم - تعبيرية

استقرار أسعار الفاكهة اليوم - تعبيرية

استقرت أسعار الفاكهة في السوق المحلي في بداية اليوم الاثنين 31 أكتوبر الجاري، حيث حافظت الأصناف المختلفة على نفس قيمتها المادي منذ الأسبوع الماضي.

وترصد بوابة «الوطن» في التقرير التالي أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية صباح اليوم، وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور والأسواق المحلية، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وذكر موقع العبور للبيع الفاكهة بالجملة، أنّ سعر الكيلو جرام من الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات، والبلح السماني بين 3 و5 جنيهات، والزغلول بين 4 و8 جنيهات، والرملي بين 4 و8 جنيهات، والسلمي بين 8 إلى 12 جنيها، أما التين البرشومي بين 6 و9 جنيهات للكيلو.

أما سعر الجوافة فتراوح بين 3 و7 جنيهات، والرمان بين 5 إلى 10 جنيهات، ومانجو كيت بين 9 و15 جنيها، والكاكا بين 7 إلى 15 جنيها، والخوخ المستورد 15 جنيها، والبرتقال البلدي بين 3 و4.5 جنيه، وأبو سرة بين 4 و7 جنيهات، والجريب فروت بين 3 و5 جنيهات.

وجاء سعر العنب الرومي الأحمر بين 4 إلى 7.5 جنيه، والكرمسن بين 10 و14 جنيها، التفاح الأمريكي بين 18 إلى 24 جنيها، برقوق مستورد بسعر 22 جنيها، كمثرى ثلاجة بسعر 7 و15 جنيها، قشطة بلدي بين 10 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

وفي أسواق التجزئة جاءت سعر الكيلو جرام من البطيخ بسعر 18 جنيها، بينما كمثري خشابي بسعر 43 جنيها، والتفاح الأخضر المستورد بسعر 80 جنيها، والتفاح الأصفر مستورد 35 جنيها، والأمريكي 47 جنيهًا، والرمان 10 جنيهات للكيلو، والموز المستورد 35 جنيهًا، والبلدي بسعر 22 جنيها.

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بقلم منى سعيد