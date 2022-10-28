أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم.. العنب بـ 8 جنيهات

تعمل الفاكهة على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما تساعد على خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة، ما يقلل من أمراض القلب والأوعية الدموية وتعزيز صحة الجهاز الهضمي وتخفيف آلام المعدة.

كما أن تناول الفاكهة يحافظ على الوزن في معدلاته الطبيعية ويخفض من أعراض فقر الدم كما أنها تقي من نقص مخزون الحديد في الجسم وهي مصدر غني بالبوتاسيوم وعدد من الفيتامينات الأخرى.

ويستعرض هذا التقرير أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها مثل الجوافة والرمان والتفاح والموز، اليوم، وفق جولة صباحية في الأسواق.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

جاءت أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم على النحو التالي:

سجل سعر كيلو العنب بين 8 و9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الرمان بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الجوافة بين 5 و10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو البلح بين 5 و10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو التفاح بين 20 و30 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأفوكادو بين 50 جنيهًا و60 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الموز بين 13 و17 جنيهًا.

اختلف سعر كيلو البرقوق بين 20 و30 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البرتقال بين 6 جنيهات و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الكيوي 19.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكمثرى بين 14 و17 جنيها.