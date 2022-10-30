أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأحد 30-10-2022

حافظت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الأحد على استقرارها بسبب توافر المعروض من الأصناف، رغم أنه من المتوقع أن تتحرك الأسعار خلال الفترة المقبلة مع اقتراب العروة الشتوية.

وترصد بوابة «الوطن» في التقرير القادم أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية في صباح اليوم وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور والأسواق المحلية، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وجاءت أسعار أصناف الفاكهة في سوق العبور، والتي جاءت كالأتي:

الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

الكاكا بين 7 إلى 15 جنيها.

الخوخ المستورد 15 جنيها.

البرتقال البلدي بين 3 و4.5 جنيه.

برتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

الجريب فروت بين 3 و5 جنيهات.

العنب الرومي الأحمر بين 4 إلى 7.5 جنيه.

عنب كرمسن بين 10 و14 جنيها.

التفاح الأمريكي بين 18 إلى 24 جنيها.

بلح سماني بين 3 و5 جنيهات.

بلح زغلول ما بين 4 و8 جنيهات.

بلح رملي بين 4 و8 جنيهات.

بلح سلمي بين 8 إلى 12 جنيها.

التين البرشومي بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 3 و7 جنيهات.

الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.

كنتالوب بين 4 و8 جنيهات

مانجو كيت بين 9 و15 جنيها.

برقوق مستورد بسعر 22 جنيها.

كمثرى ثلاجة بسعر 7 و15 جنيها.

قشطة بلدي بين 10 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

وفي أسواق التجزئة جاءت أسعار الفاكهة كالتالي:

بطيخ الكيلو 18 جنيها.

كمثري خشابي بسعر 43 جنيها.

موز بلدي بسعر 22 جنيها.

تفاح أصفر مستورد 35 جنيها.

تفاح أخضر مستورد بسعر 80 جنيها.

رمان 10 جنيهات.

موز مستورد 35 جنيهًا