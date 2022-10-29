أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم السبت 29-10-2022

تمد الفاكهة الجسم بالعديد من الفيتامينات المختلفة، وتساعد على الاحتفاظ بالوزن المثالي في حال تناولها أثناء حمية غذائية، كما أنها تساهم في الوقاية من أمراض الضغط وسكر الدم، وتعمل على ترطيب البشرة لاحتوائها على كمية كبيرة من السوائل.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم السبت

وتقدم «الوطن» أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم السبت 29 أكتوبر، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها بشكل يومي وذلك على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو البلح بين 5 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الموز بين 13 و17 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البرقوق بين 20 و30 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو العنب بين 8 و9 جنيهات.

اختلف سعر كيلو الرمان بين 8 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الجوافة بين 5 و10 جنيهات.

سعر التفاح والبرتقال اليوم

تراوح سعر كيلو التفاح بين 20 و30 جنيهًا وفقا لاختلاف النوع.

سجل سعر كيلو الأفوكادو بين 50 و60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البرتقال بين 6 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الكيوي 19.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكمثرى بين 14 و17 جنيها، سواء كانت نوع ثلاجة أو خشابي.