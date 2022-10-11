«المركز المصري الألماني» يعلن عن دورات تدريبية مجانية.. اعرف التفاصيل

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن إطلاق دورات تدريبية، بشكل مستمر، للشباب الراغبين في الالتحاق بسوق العمل، على أن تكون هذه الدورات مجانية، وبنها ندوات إلكترونية عن طريق الحضور «أون لاين»، ضمن مساعي وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرا للشباب.

التأهيل الوظيفي لحديثي التخرج والباحثين عن عمل

وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن التأهيل الوظيفي لحديثي التخرج والباحثين عن عمل بشكل عام، وذلك لشباب محافظة المنيا، والتي تعد إحدى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وأوضح المركز، في منشور، عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن التدريب يتناول التعرف على القنوات المختلفة وطرق البحث عن وظائف، والتعرف على منصة Linkedin وكيفية استغلالها، بالإضافة إلى التعرف على كيفية إنشاء حساب على Linkedin، وكتابة السيرة الذاتية CV، والاستعداد لمقابلة العمل Job interview.

وأشار المركز خلال المنشور، إلى أن التدريب سيكون «أون لاين»، ومدته 5 أيام من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، من الساعة 10 صباحا إلى 5 مساء.

مساعدة الشباب في اختيار مسار مهني مناسب

كما أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن تدريب آخر، وهو تدريب الإرشاد المهني في محافظة كفر الشيخ، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر، أي لمدة 5 أيام، ويستهدف التدريب شباب الجامعة وحديثي التخرج، ويهدف التدريب إلى مساعدة الشباب في اختيار مسار مهني مناسب عن طريق خطوات واضحة وتدريبات عملية.

وأوضح المنشور، أن التدريب مكون من 3 مراحل، المرحلة الأولي «الوعي بالذات»، والتي تضمن اكتشاف المهارات والاهتمامات والطموحات، والمرحلة الثانية والتي تستهدف فهم سوق العمل والمسارات المهنية المختلفة وتحديد أحسن فرصة عمل، والمرحلة الثالثة وتتمثل في كتابة الخطة الشخصية لكل فرد والتي ستتضمن الأهداف ونقطة البداية والمدة الزمنية لتحقيقها.