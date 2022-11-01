أماكن سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات.. بينها البحيرة والإسكندرية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات، إثر تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ على مدار الأيام المقبلة، حيث تشهد عدة محافظات أمطارا تصل إلى رعدية وسط انخفاض درجات الحرارة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات

وكشفت الأرصاد أماكن سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات، بنسب متفاوتة تصل إلى 60% في عدة مناطق و40% في أماكن أخرى، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.

وتشهد محافظة القاهرة سقوط أمطار تصل إلى نسبة 20%، وذلك بعد تحسن حالة الطقس بها خلال الأيام الماضية وتعرضها لطقس معتدل على مدار اليوم، فيما تسقط أمطار رعدية على محافظات جنوب الوجه البحري «الدقهلية، المنوفية، الغربية، القليوبية، دمياط، الإسماعيلية»، حيث تصل نسبة سقوط الأمطار بها إلى 40%، مع انخفاض درجات الحرارة.

أمطار رعدية بنسبة 60%

وتتعرض محافظات شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية إلى سقوط أمطار رعدية تصل إلى نسبة 60%، وهي «الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، مطروح، السلوم»، بينما تكون فرص سقوط الأمطار في محافظات السواحل الشمالية الشرقية بنسبة 50%، وهي «بورسعيد، رفح، ووسط سيناء».

نشاط للرياح في محافظات الصعيد

فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار اليوم على محافظات جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، حيث تتعرض إلى طقس غائم جزئيا ونشاط للرياح.