أماكن سقوط الأمطار غدا.. خفيفة على السواحل الشمالية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عبر منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن أماكن سقوط الأمطار غدا، فضلا عن حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون أماكن سقوط الأمطار غدا متمثلة في شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، وذلك بنسبة حدوث 30%.

وتشهد المنطقان تكون الشبورة في الساعات المبكرة من الصباح، فضلا عن وجود أجواء غائمة جزئيًا.

حالة الطقس غدًا

وعن حالة الطقس غدًا، قالت الأرصاد في بيانها، إنه من المتوقع أن يكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، حارا على جنوبي سيناء والصعيد، بينما خلال الساعات الأولى من الليل يكون لطيفا، ومائلا للحرارة في الساعات الأخيرة من الليل.

درجات الحرارة غدًا

ووفق الأرصاد الجوية، فأن درجات الحرارة غدا على المدن والمناطق المختلفة من أنحاء الجمهورية، جاءت كالآتي:

القاهرة 27- 20

العاصمة الإدارية 27- 20

6 أكتوبر 27 - 19

بنها 27 - 19

دمنهور 26- 19

كفر الشيخ 26- 19

المنصورة 26 - 19

دمياط 26 - 20

بورسعيد 26 - 20

الإسماعيلية 28 - 19

السويس 27 - 20

الزقازيق 27 - 19

شبين الكوم 27 - 19

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26- 20

العلمين الجديدة 26- 19

وادي النطرون 26 - 19

مطروح 24- 16

السلوم 23 - 15

سيوة 26- 14

العريش 27 - 20

رفح 27 - 19

الطور 27- 20

كاترين 22- 11

رأس سدر 29- 20

نخل 26- 15

طابا 26- 20

نويبع 27- 22.

حلايب 29- 23

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 30 - 22

مرسى علم 30- 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28- 17

المنيا 28- 17

أسيوط 28- 16

سوهاج 29- 18

قنا 30- 19

الأقصر 31- 19

أسوان 31- 19

الوادي الجديد 29- 16

أبو سمبل 31- 20

أبو رماد 30 - 22

رأس حدربة 28 - 23