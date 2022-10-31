روسيا تعلن إيقاف التعبئة العسكرية الجزئية بعد ضم 300 ألف مقاتل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إيقاف جميع أنشطة التعبئة الجزئية في روسيا الاتحادية عقب الإعلان عنها في 21 سبتمبر الماضي، بتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت قناة العربية عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، أن الإيقاف جاء عقب أيام من الوصول للرقم الذي طمحت له روسيا وهو 300 ألف مقاتل وسط تسهيلات أيضا تقدمها موسكو للمقاتلين الأجانب للحصول على الجنسية الروسية والإقامة.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي عقب إعلان أقاليم أوكرانية استقلالها عن كييف والانضمام إلى موسكو التي حركت جيشها من أجل الحفاظ على مصالحها وسط انتقاد غربي وأوروبي للتحرك الروسي.