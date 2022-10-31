روسيا تستدعي السفير الهولندي لديها وتشن هجمات على البنية التحتية بأوكرانيا

استدعت موسكو، اليوم الاثنين، السفير الهولندي بسبب محاولات بريطانيا تجنيد أفراد بسفارة روسيا في لاهاي، وفق ما نقلته قناة العربية، ودعت وزارة الخارجية الروسية السلطات الهولندية إلى منع الدول التي تدعوها هولندا حلفاءً لها من القيام بمثل هذه الأعمال غير الودي".

هجوم مكثف على البنية التحتية الأوكرانية

من جهتها اتهمت أوكرانيا روسيا بشن هجوم مكثف آخر على البنية التحتية للطاقة في البلاد ، بعد أن أعلن مسؤولون عن انقطاع الكهرباء والمياه في كييف.

في غضون ذلك، يهدد تعليق روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع مشاركتها في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لنقل الحبوب الأوكرانية بتعميق أزمة الغذاء العالمية.

سفن الحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

وغادرت سفن الشحن المحملة بالحبوب ومنتجات زراعية أخرى الموانئ الأوكرانية رغم قرار روسيا الانسحاب من صفقة تاريخية تهدف إلى تخفيف أزمة الغذاء العالمية، وباعتبارها أحد الوسطاء في صفقة الحبوب، كثفت تركيا الدبلوماسية مع البلدين التي تشتعل الأزمة بينهما في محاولة لإنقاذها، إذ حذرت روسيا من أن الاستمرار في تطبيق الاتفاقية دون مشاركتها سيكون خطيرًا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستواصل جهودها من أجل صفقة تصدير الحبوب في البحر الأسود رغم التردد الروسي ، بعد أن علقت روسيا مشاركتها في المبادرة مطلع الأسبوع، وقال أردوغان، في كلمة: «حتى إذا تصرفت روسيا بتردد لأنها لم تحصل على نفس الفوائد، سنواصل بشكل حاسم جهودنا لخدمة الإنسانية».

انقطاع إمدادات المياه والطاقة عن عدة مدن أوكرانية بعد رب بنيتها التحتية

وضرب وابل هائل من القذائف الروسية صباح الاثنين، البنية التحتية الحيوية في كييف وخاركيف ومدن أخرى، مما أدى إلى انقطاع إمدادات المياه والطاقة في رد انتقامي على ما وصفته موسكو أنه هجوم أوكراني على أسطولها في البحر الأسود في نهاية الأسبوع.

ومن جهتها، قالت حكومة مولدوفا إن صاروخا روسيا أسقطته الدفاعات الجوية الأوكرانية سقط على قرية في شمال مولدوفا ، لكن دون أن يتسبب في أي إصابات.